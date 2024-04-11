В подполье заявили о мощном взрыве у вокзала в Херсоне

Координатор подполья Лебедев: произошел мощный взрыв у вокзала в Херсоне

Мощный взрыв произошел в районе железнодорожного вокзала в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Херсон получил один мощный удар с очень сильным взрывом в районе железнодорожного вокзала», — сказал он. Лебедев добавил, что все было оцеплено.

Ночью 10 апреля в Херсоне раздались взрывы. Уточнялось, что детонации были слышны в прибрежных районах города. Глава местной администрации Роман Мрочко призывал жителей следовать в безопасные места и держаться подальше от окон.

Утром 11 апреля Лебедев также информировал о массированном ударе по Харькову. По его словам, произошло 16 прилетов. Он отмечал, что целями были ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод «Малышева» и завод железобетонных изделий.