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21:06, 10 апреля 2024Бывший СССР

Серия взрывов прозвучала в подконтрольном Украине Херсоне

Глава Херсонской администрации Мрочко: в Херсоне раздаются взрывы
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Yakiv Liashenko / AP

В подконтрольном властями Украине Херсоне раздались взрывы. Об этом написал глава местной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В прибрежных районах Херсона раздаются взрывы», — заявил чиновник.

Он призвал жителей отправляться в безопасные места и держаться подальше от окон.

Ранее стало известно о взрывал в Одессе и поселке Затока на юге Украины.

Помимо этого, украинское издание «Страна.ua» сообщало об ударе ВС России по порту Черноморска.

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