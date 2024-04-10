Серия взрывов прозвучала в подконтрольном Украине Херсоне

Глава Херсонской администрации Мрочко: в Херсоне раздаются взрывы

В подконтрольном властями Украине Херсоне раздались взрывы. Об этом написал глава местной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В прибрежных районах Херсона раздаются взрывы», — заявил чиновник.

Он призвал жителей отправляться в безопасные места и держаться подальше от окон.

Ранее стало известно о взрывал в Одессе и поселке Затока на юге Украины.

Помимо этого, украинское издание «Страна.ua» сообщало об ударе ВС России по порту Черноморска.