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11:04, 10 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о возможном ударе по порту Черноморска

«Страна.ua» сообщила о возможном ударе по порту Черноморска
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Reuters

По порту Черноморска, предположительно, был нанесен удар. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Кроме того, сообщается о возможном прилете по железнодорожному мосту в Одессе. Издание отмечает, что эту информацию официально пока не подтвердили.

Ранее в Одессе произошло несколько взрывов. Детонации были слышны в районе поселка Затока. В регионе звучала воздушная тревога. 10 апреля стало известно, что в Одессе были повреждены объекты критической и транспортно-логистической инфраструктуры. При этом не уточнялось, о каких именно объектах идет речь.

9 апреля стало известно о возможном поражении военного аэродрома в Одессе.

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      Кристина Есикова
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