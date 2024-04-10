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10:28, 10 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Одессе

В Одессе произошло несколько взрывов

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Одессе произошло несколько взрывов. Об этом в Telegram сообщило украинское издание «Страна».

По данным издания, взрывы слышны в районе поселка Затока. В регионе звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что в Одессе в результате ракетных ударов были повреждены объекты критической и транспортно-логистической инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, не уточняется.

Также сообщалось, что российские военные в Одессе уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T немецкого производства.

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      Алевтина Запольская
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