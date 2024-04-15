Жена Дмитрия Тарасова раскрыла параметры фигуры после четвертых родов

Модель Анастасия Костенко раскрыла вес и параметры фигуры после четвертых родов

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, «вторая вице-мисс Россия — 2014», модель Анастасия Костенко раскрыла параметры тела после четвертых родов. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Вначале 30-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах, сидя на гимнастическом мяче. Она позировала в облегающей спортивной кофте белого цвета и леопардовых мини-шортах. Затем знаменитость показала фигуру в полный рост.

Супруга спортсмена отметила, что в данный момент ее вес составляет 62 килограмма, обхват груди — 88 сантиметров, талии — 67 сантиметров, бедер — 97 сантиметров. «Мое "до". Пришло время приводить себя в порядок», — отметила автор поста, указав, что собирается начать тренировки с гимнастики и упражнений для мышц тазового дна.

В марте Анастасия Костенко пожаловалась на фигуру после родов. По ее словам, в восстановлении после рождения детей генетика не сыграла для нее никакой роли.