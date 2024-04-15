Звезда OnlyFans рассказала о самой странной просьбе подписчика

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Кипс Чемберс рассказала о самой странной просьбе подписчика. Подробности она раскрыла в подкасте Only Stans, доступном на YouTube.

Чемберс вспомнила, как однажды мужчина попросил ее записать видео, в котором она оскорбляла его бывшую возлюбленную. «Его просьба заключалась в том, чтобы я раздевалась, произносила его имя и говорила, как сильно я хочу секса с ним, и то, что я лучше, чем девушка по имени Бренда, он хотел, чтобы я отпускала оскорбления в ее адрес», — поделилась она деталями запроса подписчика.

Гостья подкаста назвала эту просьбу самой странной в ее карьере. По словам модели, мужчина хотел показать ролик своей бывшей партнерше и соврать о том, что у него сексуальные отношения со звездой OnlyFans.

Ранее другая модель OnlyFans, известная американская боксерша Пейдж Ванзант рассказала о самой необычной просьбе подписчика, за выполнение которой ей предложили крупную сумму. По словам звезды платформы, один мужчина попросил ее сделать стрижку боб.