Байден поблагодарил Прагу за «поддержку народом Чехословакии» Киева

Байден поблагодарил чешского премьера за «поддержку Киева народом Чехословакии»

Президент США Джо Байден вновь допустил оговорку в присутствии журналистов, поблагодарив премьер-министра Чехии Петра Фиалу за «поддержку народом Чехословакии» Украины, пишет РИА Новости.

«Не могу выразить, до какой степени мы ценим вашу прямолинейность и поддержку народа Чехословакии», — сказал Байден на встрече с чешским премьером, находящимся с визитом в Вашингтоне.

После оговорки американский лидер поспешил исправиться. Он уточнил, что имел в виду поддержку Чешской Республикой украинского народа.

Также хозяин Белого дома поблагодарил коллегу за предоставленную военную помощь Киеву, включая артиллерийские снаряды. Американский лидер публично высказался за то, чтобы конгресс США одобрил законопроект о дополнительном финансировании, в том числе на нужды Украины.

Ранее Байден перепутал должность вице-президента Камалы Харрис и назвал ее президентом США. В сентябре текущего года она призналась, что допускает возможность перехода к ней власти от президента из-за возраста американского лидера. В этом году Джо Байдену исполнится 81 год.