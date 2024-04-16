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04:31, 16 апреля 2024Ценности

Эмили Ратаковски поделилась фото в прозрачном нижнем белье

Фото: @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась фото в нижнем белье и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 32-летняя манекенщица предстала в черном прозрачном бюстгальтере, оформленном кружевами, и серых брюках в спортивном стиле. При этом она надела ожерелье с подвесками в виде капель и сделала нюдовый макияж. Также знаменитость распустила волосы и уложила их в небрежную прическу.

Поклонники восхитились фотосессией звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Красивая», «Прекрасные кадры», «Настоящая женщина», «Шикарный пресс», «Ты удивительна во всех смыслах», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски также поделилась фото в откровенном виде. Тогда модель показала фигуру в укороченной майке и прозрачной белой юбке, повернувшись к камере спиной.

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      Карина Черных
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