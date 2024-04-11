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04:14, 11 апреля 2024Ценности

Эмили Ратаковски показала фигуру в прозрачной юбке

Модель Эмили Ратаковски показала фигуру в прозрачной юбке
Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски. Фото: @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 32-летняя манекенщица показала фигуру в укороченной майке и прозрачной белой юбке, повернувшись к камере спиной. При этом видно, что на ней присутствует комплект нижнего белья черного цвета, состоящий из бюстгальтера и трусов.

Также можно заметить, что знаменитость подобрала к своему образу кожаные сапоги, а волосы распустила.

В марте сообщалось, что бренд Эмили Ратаковски Inamorata раскритиковали в сети. Покупатели массово прокомментировали последнее фото в соцсетях марки, на котором модель позировала в бикини. По их словам, они оформили заказы в ноябре прошлого года в период «Черной пятницы» и спустя четыре месяца так и не получили их.

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      Мария Винар
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