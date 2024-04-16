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13:46, 16 апреля 2024Силовые структуры

Главу Союза десантников осудили на 9 лет за получение взятки и сразу освободили

Суд на Урале приговорил к 9 годам главу Союза десантников и сразу освободил его

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд в Екатеринбурге огласил приговор в отношении председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина, признав его виновным в трех эпизодах посредничества при получении взятки. Об этом сообщает РБК.

Мужчину приговорили к девяти годам колонии и тут же освободили от наказания «в связи с прохождением военной службы в период мобилизации, в период военного положения или в военное время».

Главу Союза десантников Урала арестовали 18 ноября 2021 года. По версии следствия, директор одной из местных фирм, которая нанесла ущерб природе на сумму свыше 400 миллионов рублей, передал через посредника взятку Тетерину, который должен был отнести ее представителю прокуратуры.

В 2022 году главный свердловский десантник уехал в зону специальной военной операции, а процесс по его делу был приостановлен. В январе 2024 года Тетерин получил ранение и вернулся домой.

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      Олеся Мицкевич
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