«За личные или коллективные заслуги» 90 лет назад в СССР ввели звание Героя Советского Союза. За что его присваивали?

90 лет назад, 16 апреля 1934 года, Центральный исполнительный комитет (ЦИК) СССР установил в стране новую высшую степень отличия — почетное звание Героя Советского Союза. Его присваивал Президиум Верховного Совета СССР (с марта 1990 года — президент СССР) за «личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига». «Лента.ру» вспоминает, как и почему появилась главная советская награда.

Страна героев

Первыми Героями Советского Союза стали семеро полярных летчиков, участвовавших в апреле 1934 года в спасении пассажиров и экипажа парохода «Челюскин», терпевшего бедствие в льдах Чукотского моря. Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнев, Михаил Водопьянов и Иван Доронин получили соответствующие почетные грамоты 20 апреля 1934 года. Восьмым Героем Советского Союза стал летчик-испытатель Михаил Громов за установление мирового рекорда дальности полета. Следующими награжденными были летчики и полярники Валерий Чкалов, Александр Беляков и Георгий Байдуков.

Вместе со званием Героя Советского Союза каждого из летчиков, участвовавших в спасении «Челюскина», наградили орденом Ленина. В дальнейшем его вручали автоматически наряду с присвоением геройского звания. В мае 1973 года было утверждено новое Положение о звании Героя Советского Союза, в соответствии с которым и при втором, и последующих присвоениях звания награжденному каждый раз, помимо медали «Золотая Звезда», вручался орден Ленина. С августа 1988 года повторное награждение Героя Советского Союза медалью «Золотая Звезда» отменили.

Медаль «Золотая Звезда» на экспозиции выставки «Память о Победе. Награды Второй мировой войны» в парадном вестибюле Оружейной палаты Московского Кремля Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Особый знак отличия — золотая пятиконечная медаль «Герой Советского Союза» («Золотая Звезда») — был введен 1 августа 1939 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Документ допускал многократное награждение человека званием Героя Советского Союза с установлением ему бронзового бюста «на постаменте на родине героя».

Автором эскиза «Золотой Звезды», который утверждал лично Сталин, стал архитектор Мирон Мержанов. А довести до совершенства выбранный набросок поручили бывшему участнику Первой мировой войны, главному художнику Гознака Ивану Дубасову. Спустя девять лет, в августе 1943 года, Мержанов был репрессирован по ложному обвинению и следующие годы жизни провел в тюрьмах, «шарашках», где в том числе спроектировал санаторий имени Дзержинского в Сочи для сотрудников МГБ, а затем и в сибирской ссылке. Супруга архитектора, арестованная вместе с ним, впоследствии погибла в лагерях.

Как писала «Лента.ру», награда в виде пятиконечной звезды была изготовлена из золота 950-й пробы. Сначала на обратной стороне медали планировали сделать надпись «Герой СС» («Герой Советского Союза»). Но из-за негативной ассоциации с печально известными нацистскими военизированными формированиями ее изменили на «Герой СССР».

Кавалеры Золотой Звезды

В СССР «Золотой Звездой» могли наградить любого человека за геройский поступок в военное или мирное время вне зависимости от происхождения, рода деятельности и социального статуса. Кандидат исторических наук Андрей Савин отмечал в беседе с «Лентой.ру», что годы второй пятилетки — это наиболее романтическое время Великого перелома. Оно ознаменовалось сотнями героических свершений, а советская пропагандистская машина сумела создать блестящую плеяду героев войны и труда.

Фигуры Стаханова, Кривоноса, Виноградовой, Демченко, Шмидта, Папанина, Чкалова, Ляпидевского, Каманина, Гризодубовой, Расковой и многих других стали наглядными символами успехов форсированной индустриализации, колхозного строя и милитаризации СССР Андрей Савин кандидат исторических наук

По мнению историка, советский героизм выполнял множество важных общественно-политических функций. Он был и инструментом мобилизации масс, и социальным лифтом, и способом адаптации к политическому режиму. Героизм играл и роль социального «витамина»: при одном взгляде на советского героя становилось ясно, что «вождь народов» не солгал. Например, американского посла Джозефа Эдварда Дэвиса, пригласившего весной 1937 года на торжественный прием летчиков из числа Героев Советского Союза, ошеломило «великолепное появление этих людей — сильных, здоровых, с красивыми лицами», в прекрасно сидевшей форме, на которой сверкали ордена.

Награда Героя Советского Союза контр-адмирала В.Л. Березовского. Россия, Архангельская область, 1 апреля 1994 года Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Но возникновение культа новых советских героев, особенно появление первых «дважды Героев» (поначалу это было для многих непривычно), нравилось не всем. Писатель Михаил Пришвин в октябре 1937 года записал в своем дневнике: «Слава человека существует как сияние движения героя к великой цели. Герой! — кричит народ, и это все. Не может быть "положения" героя, и нам теперь всегда неловко читать статью, которая подписана: герой Сов. Союза такой-то».

Девальвация главной награды СССР

Однако в дальнейшем почетное звание Героя Советского Союза прижилось и получило у советских людей заслуженное уважение и признание. Этому не помешала некоторая девальвация главной награды СССР в хрущевское и особенно в брежневское время, когда звание Героя Советского Союза стали присваивать партийным и государственным деятелям в честь личных или общегосударственных юбилеев или праздников, а также некоторым иностранным лидерам. За год до смерти, в 1981 году, четырежды Героем Советского Союза стал многолетний руководитель советского государства Леонид Брежнев.

Последнее в истории СССР присвоение звания Героя Советского Союза состоялось согласно указу президента Михаила Горбачева 24 декабря 1991 года, за два дня до официального роспуска государства. Оно было присвоено водолазному специалисту, капитану 3-го ранга Леониду Солодкову, проявившему мужество и героизм при выполнении специального задания командования по испытанию новой водолазной техники. Торжественная церемония вручения ему награды произошла 16 января 1992 года, когда Советский Союз уже не существовал.

Леонид Брежнев на трибуне XXVI съезда КПСС. Москва, Кремль, 1981 год Фото: Эдуард Песов / ТАСС

Всего звания Героя Советского Союза были удостоены свыше 12 770 человек (без учета 72 лишенных почетного звания за порочащие поступки и 13 человек, указы по которым отменены как необоснованные), в том числе 154 — дважды; Семен Буденный, Иван Кожедуб, Александр Покрышкин — трижды; Леонид Брежнев и Георгий Жуков — четырежды.

После распада СССР звание Героя Советского Союза было отменено. В марте 1992 года взамен него специальным законом было установлено звание Героя Российской Федерации и учрежден знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда», которая с тех пор вручается «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Живущие сейчас Герои Советского Союза обладают такими же правами и льготами, что и Герои Российской Федерации.