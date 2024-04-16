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11:20, 16 апреля 2024Бывший СССР

На Украине оценили бюджетную помощь от США

Глава Минфина Украины оценил бюджетную помощь от США в 23 миллиарда долларов
Сергей Марченко

Сергей Марченко. Фото: Ken Cedeno / Reuters

С начала специальной военной операции (СВО) Украина получила от США около 23 миллиардов долларов бюджетной помощи. Так объем поддержки от Вашингтона оценил глава Минфина Украины Сергей Марченко, передает ТАСС.

«С 24 февраля 2022 года общий объем бюджетной помощи Соединенных Штатов составляет около $23 млрд. Привлеченные средства стали весомым вкладом в стабильность финансовой системы нашей страны», — заявил он.

Министр финансов также подчеркнул, что в 2024 году Киев нуждается в 37,2 миллиарда долларов внешнего финансирования, из которых он уже получил 10,2 миллиарда. При этом на 2024 год на Украине запланирован дефицит бюджета в размере 43,9 миллиарда долларов, большую часть которого власти страны рассчитывают покрыть за счет западных партнеров.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжает атаки по российским объектам нефтяной промышленности вопреки требованиям США, так как те не передают ей зенитные ракетные комплексы Patriot. Он подчеркнул, что не верит в отсутствие у армии США хотя бы одной батареи Patriot.

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      Александр Курбатов
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