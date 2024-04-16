На Украине пожаловались на пророссийскую позицию Индии

В Раде пожаловались на отсутствие контакта с Индией из-за пророссийской позиции

У Украины нет контактов с Индией из-за пророссийской позиции ее представителей. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко, передает агентство «Укринформ».

«Мы пытались встретиться с представителями этого государства, в том числе в рамках Межпарламентского союза, но тщетно. Почему-то они уклоняются и занимают довольно пророссийскую позицию», — пожаловался Мережко.