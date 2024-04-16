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08:30, 16 апреля 2024Бывший СССР

На Украине пожаловались на пророссийскую позицию Индии

В Раде пожаловались на отсутствие контакта с Индией из-за пророссийской позиции

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

У Украины нет контактов с Индией из-за пророссийской позиции ее представителей. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко, передает агентство «Укринформ».

«Мы пытались встретиться с представителями этого государства, в том числе в рамках Межпарламентского союза, но тщетно. Почему-то они уклоняются и занимают довольно пророссийскую позицию», — пожаловался Мережко.

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      Алевтина Запольская
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