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13:24, 16 апреля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о невозможности оценить количество оружия в теневом секторе

Эксперт Учайкин: оценить количество оружия в теневом секторе Украины невозможно

Фото: Alina Smutko / Reuters

После начала конфликта оценить количество «серого» оружия, находящегося в обращении в теневом секторе Украины, оказалось невозможно. Об этом в разговоре с изданием «Телеграф» заявил глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

«В 2017-2018 годах цифра нелегальных стволов приблизилась к пяти миллионам единиц. Сегодня число никто не может посчитать (можем только догадываться), думаю, цифра увеличилась как минимум на два миллиона», — приводятся в публикации слова эксперта.

Он добавил, что речь идет только о стрелковом оружии, а обращение взрывчатого вещества и гранатометов на черном рынке вообще не поддается оценке.

Ранее количество «серого» оружия на Украине оценили в МВД. По словам руководителя ведомства Игоря Клименко, на руках у граждан находится от одного до пяти миллионов стволов.

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      Глеб Палехов
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