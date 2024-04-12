На Украине заявили о наличии на руках граждан до пяти миллионов «стволов»

Клименко заявил, что на руках у граждан Украины может быть до 5 млн «стволов»

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Украины Игорь Клименко заявил о наличии от одного до пяти миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия на руках у граждан страны. Он выразил опасение, что «стволы» могут быть использованы фронтовиками с ментальными расстройствами, сообщает агентство «Укринформ».

«Мы сегодня говорили, сколько оружия на руках может быть у наших граждан — от миллиона до пяти. Но миллион — это тоже много. А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много», — сказал Клименко.

Он отметил, что украинские власти должны сделать все для того, чтобы оружие и боеприпасы попали на склады.

По его словам, все выданное оружие гражданам в первые дни после начала российской военной операции учтено. Однако существует определенное количество единиц трофейного оружия, которое может быть на руках.

По истечении 90 дней после окончания военного положения на Украине каждый гражданин должен принести оружие в органы полиции и сдать его, либо переоформить в разрешенный вид, подытожил Клименко.

Ранее Клименко рассказал о сотнях тысяч возможных уклонистов на Украине и подчеркнул, что у МВД есть соответствующие базы данных. В них включены сведения от территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата).