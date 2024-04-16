Почти три ведра жидкости слили из тела россиянина с огромной мошонкой

Из организма жителя Рязани со слоновостью мошонки слили 28 литров жидкости

Почти три ведра жидкости слили из тела россиянина со слоновостью мошонки. Мужчину прооперировали в московском НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина, сообщает источник МК.

Первые симптомы стали беспокоить жителя Рязанской области еще несколько лет назад. Главным проявлением заболевания стало увеличение мошонки. Окончательный диагноз — лимфедему III степени — россиянину поставили в Москве.

В ходе проведенной столичными врачами операции из тела пациента удалось выкачать 28 литров жидкости. Помимо этого, хирургам удалось восстановить половой орган мужчины.

Ранее в Московской области врачи удалили шестикилограммовую опухоль пациентке, которая на протяжении более чем десяти лет пренебрегала лечением. Из-за того, что опухоль долгое время оставалась без внимания врачей, ее пришлось удалить вместе с маткой.