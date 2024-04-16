Раскрыто влияние войны с ХАМАС на экономику Израиля

CBS: ВВП Израиля сократился на 21 процент в четвертом квартале 2023 года

По итогам четвертого квартала 2023 года экономика Израиля сократилась на 21 процент в сравнении с тем же периодом 2022-го. О влиянии войны с ХАМАС на ВВП ближневосточной страны сообщает ТАСС со ссылкой на данные Израильского статистического бюро (The Central Bureau of Statistics, CBS).

Аналитики ведомства связали подобную динамику с рядом факторов. К числу ключевых причин они отнесли масштабную мобилизацию резервистов, крупные государственные расходы на предоставление жилья израильтянам, эвакуированным из приграничных с сектором Газа и Ливаном районов.

Кроме того, на резкое сокращение ВВП оказало влияние сохраняющийся в стране кадровый дефицит в основных отраслях израильской экономики. В первую очередь, речь идет о нехватке рабочих в строительной отрасли. Проблема усугубилась после начала боевых действий 7 октября 2023 года, резюмировали в CBS.

О значительном ущербе израильской экономики от войны с палестинской радикальной группировкой ХАМАС Bloomberg сообщало еще в середине ноября прошлого года. Тогда агентство оценило суммарные потери ВВП ближневосточной страны от ведения боевых действий в 260 миллионов долларов в день.