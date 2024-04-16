Раскрыты детали теракта против запорожского депутата

Рогов: бомба сработала, когда депутат Акимовского окружного совета открыл ворота

Начало событий в новости В Запорожской области совершен теракт против депутата Акимовска

Взрывное устройство (СВУ) было установлено на воротах во двор дома депутата Акимовского окружного совета Запорожской области Антона Якименко. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, бомба была прикреплена к воротам на уровне головы и сработала, когда Якименко открыл их, чтобы въехать на придомовую территорию.

Ранее 16 января был совершен теракт, Якименко жив. На месте преступления работают следственные органы.

