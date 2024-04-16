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14:32, 16 апреля 2024Силовые структуры

В Запорожской области совершен теракт против депутата Акимовска

Рогов: в Запорожской области украинские террористы подорвали депутата Акимовска

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Запорожской области совершен теракт, в результате которого был подорван депутат Акимовского окружного совета. Об этом сообщает сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram.

По его словам, за преступлением стоят украинские террористы. Рогов добавил, что покушение совершено на Антона Якименко.

10 апреля ФСБ сообщила о задержании агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившую теракт в Запорожской области против военных Вооруженных сил России (ВС РФ). Женщина получила от украинских кураторов через тайник взрывчатку. Она должна была сначала ее хранить, а затем передать членам диверсионно-разведывательной группы.

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      Любовь Ширижик
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