Росгвардейцы обнаружили в ДНР полевой склад ВСУ с артиллерийскими снарядами

В ДНР разведка Росгвардии нашла скрытый склад ВСУ с боеприпасами

В Донецкой народной республике (ДНР) разведчики Росгвардии обнаружили скрытый полевой склад с артиллерийскими снарядами и инженерными боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Росгвардии, общий тротиловый эквивалент обнаруженных боеприпасов составляет порядка трех тонн. На складе находились более 350 боеприпасов калибром 120 и 152 миллиметров, 22 взрывателя, 39 мин ТМ-62П, 20 кассетных боеприпасов КПОМ-2, 12 мин ОЗМ-72, а также около 40 122-миллиметровых реактивных снарядов от РСЗО «Град» и около 50 килограммов тротила.

Обнаруженные боеприпасы ВСУ были уничтожены на месте.

15 апреля росгвардейцы нашли схроны ВСУ с боеприпасами в Херсонской и Запорожской областях.