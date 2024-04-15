Росгвардейцы нашли схроны ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Росгвардия нашла схроны ВСУ с боеприпасами в Херсонской и Запорожской областях

Росгвардейцы нашли схроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами в Херсонской и Запорожской областях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, тайники обнаружили на заброшенной ферме, в кустарниках и оврагах. Из них изъяли мины, ручную гранату Ф-1, более 50 выстрелов для гранатомета, в том числе приготовленные для сброса с беспилотных летательных аппаратов, почти 800 штук боеприпасов различного калибра и полевую форму ВСУ.

В других схронах сотрудники Росгвардии и ФСБ нашли переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», реактивный пехотный огнемет «Шмель», гранты, патроны, электродетонатор и девять килограммов тротила. Отмечается, что изъятые боеприпасы уничтожили накладным зарядом.

Ранее стало известно, что на пересечении проселочных дорог в Луганской народной республике (ЛНР) спецназ Росгвардии обнаружил ящики со стрелковым оружием и боеприпасами, которые принадлежали украинским диверсантам.