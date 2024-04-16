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17:59, 16 апреля 2024Россия

Соратника Кадырова и командира «Ахмата» назначили на новую должность

Кадыров заявил, что командира «Ахмата» Алаудинова назначили на новую должность

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Апты Алаудинова, командира батальона «Ахмат» и соратника главы Чечни Рамзана Кадырова, назначили на новую должность. Об этом глава республики сообщил в Telegram.

«Генерал-майор командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ и освобожден от ранее занимаемой должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ», — написал политик.

По его словам, Алаудинов продолжит деятельность в должности командира спецназа. Кадыров также выразил уверенность в том, что на новом посту он продемонстрирует свои лучшие качества и оправдает доверие президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что глава государства наградил другого соратника Кадырова — председателя парламента Чечни Магомеда Даудова — орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Отмечается, что чиновник награжден за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и добросовестную работу.

ЖЗЛ
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