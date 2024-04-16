В Белом доме высказались о разделении проекта о помощи Украине и Израилю

Белый дом заявил, что не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю

Белый дом не поддержит возможную попытку провести помощь Израилю и Украине отдельными законопроектами и продолжает настаивать на завершении утверждения в Конгрессе пакетной инициативы. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет РИА Новости.

Она отметила, что администрация президента США Джо Байдена не поддержит обособленные законопроекты. «Обособленные законопроекты не помогут Израилю и Украине, они только задержат необходимую помощь», — высказалась она.

Ранее спикер американской Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что на фоне атаки Ирана на Израиль США приложат все усилия и будут добиваться разблокирования законопроекта о выделении многомиллиардной денежной помощи для Израиля и Украины.