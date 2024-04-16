В Армении неизвестные в масках избили оскорбившего депутата мужчину

В Армении избили задержанного за конфликт с депутатом из партии Пашиняна

В Армении жестоко избили Самвела Варданяна, задержанного за конфликт с депутатом от партии премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор». Об этом сообщил адвокат мужчины Вараздат Арутюнян в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Арутюняна, в избиении Варданяна, оскорбившего парламентария от правящей партии Акопа Асланяна, участвовала группа лиц в масках. Он уточнил, что на задержанного напали 15 апреля по пути в СИЗО.

«Скоро у меня будет возможность пообщаться с Самвелом, после чего я расскажу подробнее [о произошедшем]», — добавил адвокат в социальной сети.

Ранее стало известно о нападении в Ереване на полицейский участок оппозиционеров из партии «Национально-демократический полюс». Они требовали отставки Пашиняна.

