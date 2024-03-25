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16:00, 25 марта 2024Бывший СССР

В Армении заявили о причастности напавших на полицейский участок к оппозиции

МВД Армении: напавшие на полицейский участок в Ереване состояли в партии НДП

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Напавшие на полицейских участок в Ереване люди состояли в оппозиционной партии «Национально-демократический полюс» (НДП) и требовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом заявил пресс-секретаря МВД республики Нарек Саркисян, передает РИА Новости.

«Мы опубликовали предварительные данные: нападавших было трое, мы обнародовали их инициалы... По предварительным данным, они являются членами "Национально-демократического полюса"», — сообщил он.

Днем 24 марта трое неизвестных напали на полицейский участок в Ереване с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. При этом двое нападавших были ранены в результате взрыва собственной гранаты, а третьего удалось обезвредить сотрудникам спецслужб.

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      Александр Курбатов
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