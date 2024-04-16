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14:30, 16 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о страхе Запада перед поражением России в конфликте

Зеленский: Запад боится поражения России в конфликте с Украиной

Фото: James McGill / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Запад боится поражения России в конфликте с Украиной, так как из-за этого может произойти усиление Китая. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу PBS.

«С Запада раздаются голоса о том, что мы боимся. Что будет с Россией, если она проиграет? Так неужели они не боятся, что мы умираем здесь каждый день? Но они очень боятся, что возникнет какая-то опасность, какой-то миграционный кризис. Что, может быть, Китай будет очень сильным», — рассказал он.

По словам Зеленского, западные страны также испытывают страх за судьбу российского ядерного оружия в случае поражения Москвы.

Ранее украинский лидер заявил, что не намерен вести переговоры с Россией, так как Кремль «не хочет мира». Он подчеркнул, что Киев готов обсуждать урегулирование конфликта с другими странами, но не с российскими властями и дипломатами.

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      Александр Курбатов
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