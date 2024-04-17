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16:24, 17 апреля 2024Бывший СССР

ЕС призвал Грузию воздержаться от принятия закона об иноагентах

Боррель: ЕС призывает Грузию воздержаться от принятия закона об иноагентах
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Евросоюз (ЕС) призывает власти Грузии воздержаться от принятия закона об иноагентах, так как они могут поставить под угрозу путь страны в ЕС. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, его заявление опубликовали на официальном сайте организации.

«Сегодня парламент Грузии принял закон о "прозрачности иностранного влияния" в первом чтении, несмотря на неоднократные призывы Евросоюза отказаться от этого закона и несмотря на массовые протесты. Это очень тревожное событие, и окончательное принятие этого закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути к ЕС. Этот закон не соответствует основным нормам и ценностям ЕС», — говорится в заявлении главы евродипломатии.

По его словам, предлагаемый закон ограничит возможности гражданского общества и средств массовой информации свободно действовать, может ограничить свободу выражения мнений и «несправедливо стигматизировать» организации, которые приносят пользу гражданам Грузии.

17 апреля парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении. Принятие законопроекта поддержали 83 депутата, еще 50 воздержались от голосования.

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      Александр Курбатов
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