Глава крымского парламента призвал лишить Киев контроля над Одессой

Константинов: лишение Киева контроля над Одессой гарантирует безопасность судам

Киев необходимо лишить контроля над Одессой для гарантии безопасности судоходства в Черном море. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, чьи слова приводит РИА Новости.

По его мнению, при нынешней ситуации гарантировать безопасность судоходства невозможно.

«Лишение киевских властей контроля над Одессой, которую они используют для военных провокаций, позволит нам гарантировать безопасность судоходства в Черном море как для нашей страны, так и для других стран мира», — пояснил он.

Парламентарий считает, что украинские власти не будут соблюдать никакие гарантии безопасности, а также назвал их «обезьянами с гранатой, давно показавшими свою недоговороспособность».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что Украина после двух месяцев переговоров сорвала сделку с Россией и Турцией по обеспечению безопасности судоходства в Черном море накануне объявления 30 марта.

Согласно тексту соглашения, Москва и Киев предлагали гарантии безопасности судам, обязуясь не наносить по ним удары, не арестовывать и не обыскивать их, пока они либо пусты, либо их груз задекларирован как невоенный.