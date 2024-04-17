Главного десантника Урала приговорили к девяти годам и тут же освободили. Избежать наказания помогло участие в СВО

Осужденного на девять лет десантника Тетерина освободили из-за участия в СВО

Главного десантника Урала — главу регионального отделения Союза десантников России Евгения Тетерина приговорили к девяти годам тюрьмы за посредничество во взяточничестве и тут же освободили в зале суда. Перед началом процесса он отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, суд учел его участие в боевых действиях и полученные там награды, сообщает «Коммерсантъ».

Тетерина задержали в 2021 году и отправили в СИЗО

В ноябре 2021 года в отношении Тетерина было возбуждено дело о посредничестве в передаче взятки. Его задержали и поместили в СИЗО. Также были задержаны директор ООО «Уралщебень» Вячеслав Иванов и руководитель Шабровского карьера Ибад Гурбанов.

Следствие установило, что Гурбанов передал Тетерину часть взятки в размере 4,5 миллиона рублей, она предназначалась сотруднику ФНС, который должен был снизить недоимку на общую сумму 63 миллиона рублей. Миллион рублей Тетерин передал в ноябре 2020 года, остальное должен был передать в течение 2021 года.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В марте 2022 года Тетерину предъявили обвинение в передаче взятки в размере 3 миллионов рублей. Еще одно касается взятки в размере 4,5 миллиона рублей.

Главный десантник Урала не явился на заседание и уехал в зону СВО

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга должен был начать рассмотрение дела в декабре 2022 года, однако Тетерин не явился на заседание. Выяснилось, что он уехал в зону проведения СВО, где выполнял функции руководителя мобильной общественной приемной уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. В процессе объявили перерыв.

В декабре 2023 года Тетерин получил ранение, и за особые заслуги ему досрочно присвоили звание старшего лейтенанта. Также он получил медаль «За храбрость». На последующих за этим заседаниях Тетерин присутствовал лично.

Гособвинение запрашивало десантнику десять лет колонии и штраф в размере 30 миллионов рублей. Тетерин свою вину не признавал.

Адвокат Дмитрий Бушухин рассказал, что в Свердловской области впервые применили поправки, согласно которым участников СВО могут освободить от наказания за участие в боевых действиях и полученные там награды. Он также заявил, что в деле Тетерина много нестыковок, и десантник невиновен.