Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:58, 17 апреля 2024Экономика

Магазины попросили власти разрешить продажу молочных продуктов с «браком»

Бизнес РФ попросил разрешить продажу молочных продуктов с «браком» маркировки

Фото: PxHere

Российские торговые сети попросили власти разрешить продажу молочных продуктов с «браком». Об этом со ссылкой на письмо Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, в нее входят X5 Group, «Магнит», «Азбука вкуса» и другие магазины) в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко пишет РБК.

Речь идет о товарах с нечитаемыми кодами маркировки — без них реализация молочных продуктов в рознице невозможна. Ретейлеры предложили дать им возможность отправлять в систему маркировки данные о коде и дате производства каждой единицы молочных товаров, если код не считывается автоматически.

Такие послабления уже действовали до 1 апреля 2024 года, при этом количество товаров с нечитаемой маркировкой не должно было превышать двух процентов от всего объема продаж молочной продукции магазином за месяц. Сейчас бизнес предложил снизить этот порог до 1,5 процента.

Материалы по теме:
Россияне могут остаться без горького шоколада. Как резкий рост цен на какао может навсегда лишить нас любимой сладости?
Россияне могут остаться без горького шоколада.Как резкий рост цен на какао может навсегда лишить нас любимой сладости?
5 февраля 2024
Россияне стали меньше пить. В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
Россияне стали меньше пить.В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
19 марта 2024

Сканировать на кассе маркированную молочную продукцию розничные магазины должны с 1 сентября 2022 года, однако нечитаемые коды по-прежнему выявляются у многих производителей, отметили в АКОРТ. В случае запрета предложенного механизма ретейлерам придется утилизировать более 500 миллионов единиц продукции в год. При объеме рынка молочной продукции РФ в 2023 году 2,6 триллиона рублей (по данным Национального союза производителей молока) 1,5 процента продукции с браком маркировки могут оцениваться в 39 миллиардов рублей в год.

Представитель вице-премьера рассказал, что письмо торговых сетей было направлено в Минпромторг. Ведомство сообщило, что предложение АКОРТ будет проработано совместно с бизнес-сообществом и оператором системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

При этом в ЦРПТ считают, что доля товаров с нечитаемым кодом в среднем не более 0,3 процента. Источники РБК сообщили, что в Минпромторге обсуждался механизм продления послаблений для торговых сетей со сниженным до 0,5 процента порогом.

С 1 апреля в России запустили механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки. В первую очередь эта мера коснется табака, разливного пива и слабоалкогольных напитков из кег. Инициатива позволит защитить россиян от покупки товаров с нарушениями, объяснил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские миротворцы досрочно покидают Нагорный Карабах. Об этом договорились Путин и Алиев

      Средства ПВО пресекли атаку ВСУ на еще один российский регион

      Кулеба предрек крах украинской экономики

      Считавшиеся в Киеве вывезенными в Россию 160 украинских детей нашлись в Германии

      Twitch оштрафовали в России на миллион рублей

      Россиянка из мести заказала ограбление родителей и попалась

      В зону СВО направят три бункера

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      Пропавший в джунглях Колумбии россиянин найден живым

      Россиянин снимал военкомат для украинских террористов и попал под следствие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше