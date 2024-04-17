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11:01, 17 апреля 2024Россия

Медведев предложил ужесточить российский закон об иноагентах по примеру США

Медведев заявил, что закон об иноагентах в России надо ужесточить по примеру США

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ужесточить российский закон об иноагентах по примеру США. Об этом политик написал в Telegram.

Политик напомнил, что действующий в Соединенных Штатах с 1938 года закон об иноагентах серьезно ограничивает деятельность как юридических, так и физических лиц, которые представляют интересы других стран. Он подчеркнул, что к нарушителям применяются меры в виде штрафов, тюремного заключения, депортации и ограничения в правах. «Однако это считается вполне нормальным. Это же американский закон, и он лучший», — написал Медведев, добавив, что даже если бы закон предусматривал высшую меру наказания, то в Вашингтоне нашли бы этому обоснование.

Зампред Совбеза назвал российский закон об иногентах более лояльным. По его словам, он совершенно справедливо требует от получающих зарубежное финансирование прозрачности, а также препятствует иностранному вмешательству во внутренние дела, политическую жизнь и экономику государства. Он также обратил внимание, что, помимо США, законы об иноагентах действуют в Израиле, Венгрии, Австралии и других странах, «однако в этих случаях Вашингтон и Брюссель тоже все вполне устраивает».

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В остальных случаях, как, например, в Грузии, по мнению Медведева, применяются драки, давление и шантаж. Он назвал сомнительными «подарки» в виде «навязанных через майдан» атлантических ценностей и заявил, что они все меньше нравятся даже тем странам, «которые до сих пор были англосаксам вполне покорны».

Политик добавил, что власти США последовательны и с 1938 года непримиримы к врагам своего государства. «Надо и нам изменить закон, взяв за основу некоторые правила американского. Например, установить уголовную ответственность для иноагентов, как в Штатах. И постепенно довести число иноагентов до тысяч, как у них. Чего там наши жалкие сотни», — заключил он.

Ранее из Госдумы перед внесением отозвали законопроект о недопуске иноагентов на выборы в органы власти. В документе планируется уточнить содержание инициативы. По мнению авторов проекта, иноагентам, живущим за границей и выступающим с антироссийской позицией, нужно ограничить избирательное право.

ЖЗЛ
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