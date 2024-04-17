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08:38, 17 апреля 2024Мир

На саммите ЕС предрекли соперничество Украины и Израиля

Politico: на саммите ЕС Украина и Израиль будут соперничать за внимание Европы

Фото: Johanna Geron / Reuters

На предстоящем саммите лидеров стран Европейского союза (ЕС) украинский и палестино-израильский конфликты будут бороться за интерес Европы. Такое развитие событий предрекло издание Politico.

«Два конфликта будут соперничать за внимание лидеров стран ЕС, которые соберутся на саммит на этой неделе. В одном из конфликтов — на Украине — они могут изменить ситуацию, а в другом — между Ираном и Израилем — не могут», — утверждается в материале.

Согласно публикации, в соперничестве за интерес со стороны Евросоюза ближневосточный конфликт «будет занимать больше внимания, чем Украина — страна-кандидат в члены ЕС».

По данным издания, ЕС может сосредоточиться на Ближнем Востоке, несмотря на то, что Украина «отчаянно умоляет о дополнительной европейской помощи, пока ситуация на фронте оборачивается против нее».

В беседе с Politico министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что на фоне помощи войск стран Запада в отражении иранской атаки на Израиль «Киев продолжает просить о такой же защите у этих же стран уже более двух лет».

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель признал, что у Запада не получится оказать Украине такую же помощь в защите от беспилотных летательных аппаратов, как Израилю.

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      Елизавета Мытарева
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