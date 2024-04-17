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18:43, 17 апреля 2024Ценности

Один предмет гардероба стал модной заменой футболкам весной

Vogue назвал топы с открытой спиной модной заменой футболкам весной 2024 года

Фото: Artem Beliaikin / Unsplash

Один предмет гардероба стал модной заменой футболкам весной 2024 года. Соответствующий материал публикует французская версия Vogue.

Фэшн-редакторы назвали актуальной альтернативой данной одежде топы с открытой спиной. Отмечается, что подобные вещи оказались особенно популярны среди гостей прошедших Недель моды. Кроме того, их можно встретить в ассортименте таких популярных брендов, как Courreges, H&M и Mango. В свою очередь, эксперты предложили сочетать указанные изделия с брюками, джинсами, кожаными штанами и мини-юбками.

Известно, что наряды с открытой спиной появились в гардеробах в 1920-х годах и стали трендом спустя десятилетие.

В марте также была названа модную замену футболкам на лето 2024 года. По словам экспертов, данный предмет гардероба в грядущем сезоне уступит место асимметричным топам.

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      Алина Гостева
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