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16:08, 17 апреля 2024Бывший СССР

Около парламента Грузии заметили водометы

У здания парламента Грузии, рядом с которым проходят протесты, заметили водометы

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

У здания парламента Грузии, рядом с которым проходят протесты против принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», также известного как закон об иноагентах, заметили водометы. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Еще не вечер, но у парламента Грузии страсти продолжают накаляться. Идут задержания, за забором парламента видны водометы», — говорится в сообщении.

Днем ранее, 16 апреля, стало известно, что на митинге в Тбилиси полиция задержала 11 человек. Ведомство также призвало граждан выражать протест в рамках закона.

О намерении властей страны вернуться к обсуждению скандального законопроекта стало известно 3 апреля. По словам секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, решение о повторном внесении законопроекта было принято после обсуждения вопроса парламентским большинством с политсоветом партии.

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      Александр Курбатов
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