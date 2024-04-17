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17:59, 17 апреля 2024Бывший СССР

Президента Грузии назвали агентом иностранного влияния

Премьер-министр Кобахидзе назвал президента Грузии агентом иностранного влияния
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили является агентом иностранного влияния. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Руководитель кабмина страны назвал президента иноагентом, комментируя планы последней наложить вето на закон об иноагентах. Кобахидзе также добавил, что референдумом по вопросу легитимности данного закона станут парламентские выборы, которые пройдут в республике в октябре текущего года.

«Всем следует дождаться выборов и не позволять никому, в первую очередь Саломе Зурабишвили, выступать от имени грузинского народа, когда она прямо предает грузинский народ и конституцию страны», — пояснил премьер Грузии.

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17 апреля парламент Грузии принял закон об иноагентах в первом чтении. За него проголосовали более 80 депутатов, против — 0.

Для вступления в силу закон должен успешно пройти еще два чтения. В свою очередь президент Грузии Зурабишвили пообещала ветировать проект закона в случае его принятия в третьем чтении.

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      Екатерина Грищенко
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