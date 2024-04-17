Пятиметровый беспилотник упал и оставил трехметровую воронку в Калужской области

В Калужской области нашли беспилотник, который оставил трехметровую воронку

В лесополосе Калужской области обнаружили пятиметровый беспилотник, который в результате детонации оставил трехметровую воронку, сообщает «Царьград» со ссылкой на источник. Пострадавших и разрушений нет.

Обломки беспилотника самолетного типа были обнаружены 16 апреля. Воронка образовалась в Жуковском районе области. Как отмечает «Царьград», точную глубину образовавшейся воронки определить невозможно, потому что она заполнена водой. Место падения дрона — более чем в 300 километрах от границы с Украиной.

В последний раз власти Калужской области сообщали о перехвате беспилотника 17 марта. Тогда губернатор Владислав Шапша отчитался, что ПВО сбили дрон самолетного типа в Спас-Деменском районе области.

Калужская область граничит с Брянской областью, которая регулярно подвергается атакам украинских беспилотников. Днем 17 апреля губернатор Александр Богомаз сообщил, что над Брянской областью сбили три метеозонда.