ФСБ ликвидировала террориста, планировавшего атаку на синагогу. Раввин рассказал, как это было

ФСБ ликвидировала в Отрадном планировавшего нападение на синагогу террориста

Сотрудники ФСБ ликвидировали террориста, планировавшего нападение на синагогу Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» в московском районе Отрадное. По словам главы общины раввина Довида Карпова, операция по задержанию преступника проходила на улице Березовая аллея — в нескольких минутах езды на автомобиле или 20-30 минутах ходьбы от синагоги.

«В синагогу приезжали правоохранители, расспрашивали, проводили оперативные действия, интересовались камерами, но меня тогда в синагоге не было, их встретила охрана», — рассказал он.

Представитель службы охраны уточнил, что правоохранители приезжали в еврейское религиозное учреждение «примерно дней пять назад», еще до обнародования информации о ликвидации преступника, задавали вопросы и проводили инструктаж. Однако о том, что планируется теракт, они не говорили.

Нас не информировали. Мне кажется, в этом нет необходимости. Я думаю, это была очень оперативная информация. Мы не знаем, как это технически проходило. С моей точки зрения, спецслужбы должны быть незаметны. Они заметны, когда показывают результат. У нас к ним претензий нет. То, что касается нас, что они сейчас делают, что они предотвратили теракт, на мой взгляд, это так, как и должны делать. Когда выявляют на ранней стадии и нейтрализуют — это и есть высший пилотаж Довид Карпов раввин

Террорист хранил самодельную бомбу дома под матрасом

11 апреля ФСБ России сообщила о пресечении готовящегося теракта в культовом еврейском учреждении в Москве в момент массового скопления граждан.

Его планировал совершить уроженец одной из стран Средней Азии. Мужчина 2002 года рождения, отбывая у себя на родине наказание за преступление «общеуголовного характера, инициативно установил контакт с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера, под влиянием которых стал разделять идеологию запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации».

При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. По месту проживания террориста силовики обнаружили и изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ). Бомбу мужчина хранил под матрасом.

Месяцем ранее ФСБ пресекла еще одно нападение на синагогу в Москве

В марте сотрудники ФСБ предотвратили нападение членов террористической группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), филиала международной группировки «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России), на синагогу в Москве. По словам Довида Карпова, тогда у террористов обнаружили карту, на ней была отмечена синагога.

Ячейку нейтрализовали в Калужской области. При задержании террористы оказали сопротивление и были ликвидированы ответным огнем.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 205 («Приготовление к теракту») УК РФ. Дома у террористов нашли огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.