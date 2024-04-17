Стали известны детали ликвидации ФСБ готовившего теракт в синагоге Москвы

Раввин Карпов: ФСБ ликвидировала террориста у синагоги в Москве

Террорист, планировавший нападение на синагогу Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» в московском районе Отрадное, был ликвидирован сотрудниками ФСБ недалеко от нее. Об этом РИА Новости рассказал глава общины раввин Довид Карпов.

По его словам, после операции силовики провели оперативные мероприятия в самой синагоге: проверили видеокамеры и провели инструктаж о мерах безопасности.

11 апреля ФСБ сообщила о предотвращении в общине теракта, который готовил выходец из Средней Азии 2002 года рождения. Во время отбытия наказания за преступление на родине он попал под влияние идеологов запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации. В его жилище силовики нашли самодельную бомбу, хранившуюся под матрасом.

В марте ФСБ также пресекла нападение на синагогу. Тогда у террористов нашли карту, и на ней была отмечена синагога, отметил раввин.