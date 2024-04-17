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10:39, 17 апреля 2024Силовые структуры

Московская квартира ликвидированного ФСБ террориста попала на видео

РИА Новости показало квартиру ликвидированного в Москве террориста
Начало событий в новости Стали известны детали ликвидации ФСБ готовившего теракт в синагоге Москвы

Готовивший нападение на московскую синагогу снял недалеко от нее квартиру. Там побывал корреспондент РИА Новости и снял жилище на видео.

На кадрах видна опечатанная правоохранительными органами дверь, балкон с разбитыми окнами.

В этой квартире сотрудники ФСБ при попытке задержания ликвидировали террориста. Соседи рассказали, что видели проживавшего в ней мужчину из Средней Азии. Он вел себя тихо, внимание не привлекал.

Террорист планировал нападение на синагогу Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» в Отрадном, рассказал глава общины раввин Довид Карпов. По его словам, после операции силовики провели оперативные мероприятия в самой синагоге: проверили видеокамеры и провели инструктаж о мерах безопасности.

11 апреля ФСБ сообщила о предотвращении в общине теракта, который готовил выходец из Средней Азии 2002 года рождения. Во время отбытия наказания за преступление на родине он попал под влияние идеологов запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации. В его жилище силовики нашли самодельную бомбу, хранившуюся под матрасом.

В марте ФСБ также пресекла нападение на синагогу. Тогда у террористов нашли карту, и на ней была отмечена синагога, отметил раввин.

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      Любовь Ширижик
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