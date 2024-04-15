Украинский дрон «Баба-яга» нашли при обыске в московском офисе. Как он там оказался?

При обыске в офисе в Москве нашли украинский ударный дрон «Баба Яга»

Во время обысков в московском офисе на Партизанской улице сотрудники ФСБ нашли дрон «Баба-яга», который используют украинские военные.

По предварительным данным, беспилотник принадлежит 30-летнему директору фирмы, которая занимается поставками телекоммуникационного оборудования. Летательный аппарат был изъят правоохранителями. «Парня допрашивают, дает объяснения по факту приобретения БПЛА такого типа», — сообщил представитель экстренных служб столицы.

Московский бизнесмен хотел создать аналог «Бабы-яги»

Как сообщает Baza, обнаруженный дрон был прислан столичному бизнесмену из зоны специальной военной операции. Его владельцем оказался Николай С., арендующий офис на Партизанской улице.

По данным источника, мужчина планировал изучить дрон, чтобы разработать его аналог. При этом как следует разобраться в устройстве он не успел — полиция пришла к нему с обысками практически сразу после получения посылки.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Как рассказал сам задержанный во время допроса, его интересовало техническое оснащение дрона, конкретно — система связи. Мужчина объяснил, что в беспилотник встроена антенна «Старлинк» с модулем, который путает спутники и выдает ложную геопозицию. Николай как руководитель компании «Ард Сатком сервис» хотел создать подобный беспилотник. Россиянин решил купить Starlink и искал соответствующие объявления в интернете, кроме того, он спросил двоих бывших сотрудников компании, которые сейчас на спецоперации, нет ли у них, случайно, подобного дрона. В результате один из них согласился прислать беспилотник.

Получил посылку директор столичной фирмы через логистическую компанию. Спустя 30 секунд к нему нагрянули силовики.

Что известно о «Бабе-яге»?

Беспилотник «Баба-яга» является большим сельскохозяйственным дроном, который приспособили под военные нужды. Украинские военные часто атакуют с их помощью российские позиции.

В начале апреля специалистам Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) в России удалось изучить первый трофейный дрон и установить место его сборки и цепочку поставок его комплектующих. Стало известно, что долгое время оружие перемещалось по Восточной Европе и Украине.

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал главную уязвимость «Бабы-яги». Он пояснил, что, несмотря на свою мощную подъемную силу, дрон достаточно медлителен. «Первоначально этот БПЛА разрабатывался для сельскохозяйственных нужд: просмотр посевов, распыление определенных веществ. Сам по себе этот дрон достаточно тяжелый и громоздкий, у него хорошая подъемная сила. Он может поднять в воздух пять-шесть килограммов взрывчатки либо боеприпасов. Это поняли в ВСУ и начали его использовать для нанесения ударов», — объяснил он.

При этом Матвийчук назвал «Бабу-ягу» великолепным бомбометателем из-за его размеров и подъемной силы, но как дрон-камикадзе, по его словам, он не очень эффективный.

В феврале министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о первом применении дронов «Баба-яга» для снабжения Вооруженных сил Украины в Крынках.