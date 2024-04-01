Полковник раскрыл главную уязвимость украинского дрона «Баба Яга»
Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл главную уязвимость используемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) дрона «Баба Яга». В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, что, несмотря на свою мощную подъемную силу, этот тип беспилотника считается медлительным.
«Первоначально этот БПЛА разрабатывался для сельскохозяйственных нужд: просмотр посевов, распыление определенных веществ. Сам по себе этот дрон достаточно тяжелый и громоздкий, у него хорошая подъемная сила. Он может поднять в воздух пять-шесть килограммов взрывчатки либо боеприпасов. Это поняли в ВСУ и начали его использовать для нанесения ударов», — объяснил эксперт.
У него (дрона «Баба Яга» — прим. «Ленты.ру») мощный мотор, он способен подняться достаточно высоко и вести разведку, и когда он обнаружит цель, то он способен наносить удары. Это великолепный бомбометатель ввиду своих размеров и подъемной силы. Однако как дрон-камикадзе он не очень эффективный, так как достаточно медлительный
Ранее генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил, что российским специалистам удалось отследить место сборки украинских дронов «Баба Яга». По его словам, эксперты организации изучили попавший к ним трофейный беспилотник.
«Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые нам она показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов», — сказал Кузякин.
В феврале министр обороны России Сергей Шойгу в феврале доложил президенту Владимиру Путину о первом применении дронов «Баба Яга» для снабжения ВСУ в Крынках. «Пожалуй, впервые мы здесь увидели и доставку боеприпасов не только лодками — и боеприпасов, и продовольствия, и медикаментов, — но и большими (…) октокоптерами, кто-то их называет "Баба Яга", по-разному», — рассказал он.