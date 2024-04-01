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15:50, 1 апреля 2024Наука и техника

Полковник раскрыл главную уязвимость украинского дрона «Баба Яга»

Полковник Матвийчук: дрон ВСУ «Баба Яга» мощный, но медлительный

Кадр: Гроші / YouTube

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл главную уязвимость используемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) дрона «Баба Яга». В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, что, несмотря на свою мощную подъемную силу, этот тип беспилотника считается медлительным.

«Первоначально этот БПЛА разрабатывался для сельскохозяйственных нужд: просмотр посевов, распыление определенных веществ. Сам по себе этот дрон достаточно тяжелый и громоздкий, у него хорошая подъемная сила. Он может поднять в воздух пять-шесть килограммов взрывчатки либо боеприпасов. Это поняли в ВСУ и начали его использовать для нанесения ударов», — объяснил эксперт.

У него (дрона «Баба Яга» — прим. «Ленты.ру») мощный мотор, он способен подняться достаточно высоко и вести разведку, и когда он обнаружит цель, то он способен наносить удары. Это великолепный бомбометатель ввиду своих размеров и подъемной силы. Однако как дрон-камикадзе он не очень эффективный, так как достаточно медлительный

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке 

Ранее генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил, что российским специалистам удалось отследить место сборки украинских дронов «Баба Яга». По его словам, эксперты организации изучили попавший к ним трофейный беспилотник.

«Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые нам она показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов», — сказал Кузякин.

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В феврале министр обороны России Сергей Шойгу в феврале доложил президенту Владимиру Путину о первом применении дронов «Баба Яга» для снабжения ВСУ в Крынках. «Пожалуй, впервые мы здесь увидели и доставку боеприпасов не только лодками — и боеприпасов, и продовольствия, и медикаментов, — но и большими (…) октокоптерами, кто-то их называет "Баба Яга", по-разному», — рассказал он.

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      Кирилл Садовский
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