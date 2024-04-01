В России отследили место сборки украинской «Бабы-Яги»

ЦКРБ: российские специалисты отследили место сборки украинских БПЛА «Баба-Яга»

Российским специалистам удалось отследить место сборки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Баба-Яга». Об этом со ссылкой на генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина сообщает РИА Новости.

По его словам, эксперты организации изучили попавший к ним трофейный беспилотник. «Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые нам она показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов», — сказал руководитель.

Кузякин уточнил, что благодаря навигационному компьютеру и полетному контроллеру специалистам ЦКБР удалось выяснить как картину боевого применения БПЛА, так и цепочку поставок его комплектующих. Соответствующая информация была передана в органы и профильные организации.

В феврале министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы Украины в Крынках впервые применили снабжение войск большими дронами — октокоптерами типа «Баба-Яга».