Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:13, 1 апреля 2024Наука и техника

В России отследили место сборки украинской «Бабы-Яги»

ЦКРБ: российские специалисты отследили место сборки украинских БПЛА «Баба-Яга»

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Российским специалистам удалось отследить место сборки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Баба-Яга». Об этом со ссылкой на генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина сообщает РИА Новости.

По его словам, эксперты организации изучили попавший к ним трофейный беспилотник. «Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые нам она показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов», — сказал руководитель.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Кузякин уточнил, что благодаря навигационному компьютеру и полетному контроллеру специалистам ЦКБР удалось выяснить как картину боевого применения БПЛА, так и цепочку поставок его комплектующих. Соответствующая информация была передана в органы и профильные организации.

В феврале министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы Украины в Крынках впервые применили снабжение войск большими дронами — октокоптерами типа «Баба-Яга».

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская разведка назвала железную дорогу от Ростова до Крыма серьезной проблемой. Чего опасается Киев?

      Россиянам пришлось дежурить ночью у дверей школы ради одной цели

      Даня Милохин похвастался новым тату на спине

      Стало известно о планах создать ведомство по делам мигрантов в России

      Россиянина назвали самым позитивным игроком клуба НХЛ

      Пленный солдат ВСУ рассказал о насильственной мобилизации

      Известный композитор похвалил московскую бюрократию

      Пленный боец ВСУ рассказал об отходе из Авдеевки

      Назван лидер российского кинопроката за выходные

      В Госдуме ответили на слова Буданова о железной дороге в новые регионы России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше