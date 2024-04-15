Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:05, 15 апреля 2024Россия

Появление украинского БПЛА «Баба-яга» в Москве объяснили

Baza: украинский дрон «Баба-яга» привезли в московский офис с СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Обнаруженный в одном из московских офисов украинский беспилотник «Баба-яга» был привезен из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В ходе опроса владелец занимающей офис компании заявил, что хотел изучить устройство беспилотника, чтобы разработать его аналог. Мужчина хотел выяснить, как работает канал связи, посредством которого осуществляется связь дрона с оператором.

Получить образец беспилотника россиянину помог один из бывших сотрудников компании, который ушел на СВО. Он и прислал в Москву лишенный вооружения экземпляр беспилотника. Как только получателю передали посылку, к нему ворвались силовики.

Беспилотник «Баба-яга» — сельскохозяйственный дрон, который украинские военнослужащие используют для нанесения ударов по российским солдатам.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по французским военным в Славянске. Наемники привезли гаубицы CAESAR для обстрела Запорожья

      Туристический вертолет разбился в Мехико и попал на видео

      Слон набросился на справлявшего нужду мужчину и оставил его с переломами

      Врач развеял популярный миф о здоровье

      Появление украинского БПЛА «Баба-яга» в Москве объяснили

      Байден попытался убедить лидеров Конгресса одобрить помощь Украине

      Аппарат АС-30 совершил погружение на глубину 200 метров

      Apple лишилась лидерства в списке крупнейших производителей смартфонов

      Адвокат назвала способ оспорить брачный договор

      Россиянин переплавил самородки в золотые слитки на 15 миллионов рублей и попался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше