Появление украинского БПЛА «Баба-яга» в Москве объяснили

Baza: украинский дрон «Баба-яга» привезли в московский офис с СВО

Обнаруженный в одном из московских офисов украинский беспилотник «Баба-яга» был привезен из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В ходе опроса владелец занимающей офис компании заявил, что хотел изучить устройство беспилотника, чтобы разработать его аналог. Мужчина хотел выяснить, как работает канал связи, посредством которого осуществляется связь дрона с оператором.

Получить образец беспилотника россиянину помог один из бывших сотрудников компании, который ушел на СВО. Он и прислал в Москву лишенный вооружения экземпляр беспилотника. Как только получателю передали посылку, к нему ворвались силовики.

Беспилотник «Баба-яга» — сельскохозяйственный дрон, который украинские военнослужащие используют для нанесения ударов по российским солдатам.