ФСБ нашла в офисе московской компании используемый украинскими военными дрон

В московском офисе ФСБ нашла дрон «Баба-яга», который используют военные Украины

В московском офисе на Партизанской улице во время обысков сотрудники ФСБ нашли дрон «Баба-яга», который используют военные Украины. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, беспилотник принадлежит 30-летнему директору фирмы, которая занимается поставками телекоммуникационного оборудования. Правоохранители изъяли летательный аппарат. Теперь силовикам предстоит выяснить, зачем мужчине понадобился этот беспилотник.

Беспилотник «Баба-яга» — большой сельскохозяйственный дрон, которым украинские военные часто атакуют российские позиции. Ранее специалистам Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) в России удалось изучить трофейный украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) класса «Баба-яга» и установить место его сборки и цепочку поставок его комплектующих.