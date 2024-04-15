Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:30, 15 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ нашла в офисе московской компании используемый украинскими военными дрон

В московском офисе ФСБ нашла дрон «Баба-яга», который используют военные Украины

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В московском офисе на Партизанской улице во время обысков сотрудники ФСБ нашли дрон «Баба-яга», который используют военные Украины. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, беспилотник принадлежит 30-летнему директору фирмы, которая занимается поставками телекоммуникационного оборудования. Правоохранители изъяли летательный аппарат. Теперь силовикам предстоит выяснить, зачем мужчине понадобился этот беспилотник.

Беспилотник «Баба-яга» — большой сельскохозяйственный дрон, которым украинские военные часто атакуют российские позиции. Ранее специалистам Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) в России удалось изучить трофейный украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) класса «Баба-яга» и установить место его сборки и цепочку поставок его комплектующих.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      В США сообщили о просьбе России передать информацию по теракту в «Крокусе». Что на это ответил Вашингтон?

      Россиян напугали последствия жестокого избиения девушки в подъезде дома

      Пожилая женщина откусила палец посетительнице спортзала из-за тренажера

      Терапевт назвала причину онемения рук и ног после пробуждения

      Названы города России с сильно подорожавшим жильем

      Россиянин открыл стрельбу из ружья по полицейскому

      57-летняя Сальма Хайек показала фото в купальнике

      В Британии заявили о невозможности конфискации активов России

      Россиянин с голым торсом устроил гонку с полицией на Бали и разозлил местных

      Солдаты ВСУ заявили о желании дезертировать из-за законопроекта о мобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше