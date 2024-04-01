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11:04, 1 апреля 2024Наука и техника

Россия отследила место сборки украинской «Бабы-Яги». Где создавали и использовали эти дроны до попадания на фронт?

Специалисты ЦКБР России установили место сборки дронов ВСУ «Баба-Яга»

Кадр: Минобороны России

Специалистам Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) в России удалось изучить трофейный украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) класса «Баба-Яга» и установить место его сборки и цепочку поставок его комплектующих. Об этом рассказал гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

Дрон ездил по Восточной Европе и Украине

По словам Кузякина, это первый трофейный украинский дрон. Специалисты выяснили, что долгое время оружие перемещалось по Восточной Европе и Украине.

«Все точки, которые она ["Баба-Яга"] нам показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов», — подчеркнул он. Кузякин уточнил, что специалисты изучали навигационный компьютер и полетный контроллер. Таким образом они установили не только места применения дрона, но и логистику его поставок, а также координаты тестовых полетов.

Кадр: Минобороны России

Вся полученная информация передана в профильные органы. «Это как раз тот случай, когда элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника», — заключил Кузякин.

Шойгу докладывал о применении ВСУ дронов «Баба-Яга»

Министр обороны России Сергей Шойгу в феврале доложил президенту Владимиру Путину о первом применении дронов «Баба-Яга» для снабжения ВСУ в Крынках. «Пожалуй, впервые мы здесь увидели и доставку боеприпасов не только лодками — и боеприпасов, и продовольствия, и медикаментов, — но и большими (…) октокоптерами, кто-то их называет "Баба-Яга", по-разному», — рассказал он.

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Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» сообщал, что многие дроны, которые используют ВСУ, на самом деле мирного назначения.

«Та же "Баба Яга" — это сельскохозяйственный дрон, который приспособили под военные нужды. Есть беспилотники, которые поставляют страны НАТО. И нам интересно, что там за начинка, как они действуют, какой двигатель», — рассказал он.

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      Варвара Кошечкина
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