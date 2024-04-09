«Для Украины все кончено». На Западе констатировали полный контроль России над небом в зоне СВО

Риттер заявил об уничтожении солдат ВСУ при их появлении в поле зрения России

После того как украинская система противовоздушной обороны (ПВО) перестала обеспечивать прикрытие войск, Россия начала полностью контролировать небо в зоне специальной военной операции (СВО) и уничтожать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) при первом их появлении в поле зрения. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Пока украинцы подтягивают войска, разворачивают их и окапываются — они уже мертвы; прибывает подкрепление — они мертвы еще до того, как добрались до поля боя; командиры пытаются встретиться для совещания — они мертвы Скотт Риттер экс-разведчик ВС США

Российские БПЛА поражают стратегические цели без сопротивления

Как указал бывший разведчик, Россия контролирует воздух благодаря не только планирующим бомбам, но и беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Риттер констатировал, что на уничтожение дронов украинские военные тратили западные ракеты стоимостью в миллионы долларов. Теперь, когда они закончились, российские дроны уже сами поражают стратегические цели без всякого сопротивления.

Для Украины все кончено Скотт Риттер экс-разведчик ВС США

Доминирование России в небе над Украиной признали и в Британии

По словам британского эксперта Александра Меркуриса, Россия полностью контролирует небо в зоне проведения СВО, благодаря чему Российская армия может успешно атаковать пункты дислокации ВСУ.

Для меня становится все более очевидным то, что русские полностью контролируют воздушное пространство над Украиной и совершают удары по всей стране Александр Меркурис британский эксперт

У России в зоне СВО есть ключевое оружие

Как сообщал телеканал WION, российские военные в зоне СВО обладают ключевым оружием. Речь идет о модифицированном беспилотнике «Джокер-10». Отмечается, что дрон способен перехватывать украинские БПЛА, а по своей цене он не дороже велосипеда.

Гендиректор предприятия «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказывал, что «Джокеры» адаптировали под задачи российских средств ПВО, теперь они могут поражать беспилотники ВСУ с помощью взрывчатки, а также использовать таран. При этом во время выстрелов дрон не меняет направление движения и не разваливается.

В будущем технологию можно развить до более бюджетной альтернативы существующим противоракетным средствам, отметил Кузякин.