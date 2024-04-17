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13:34, 17 апреля 2024Экономика

Россия вошла в тройку ведущих поставщиков коксующегося угля в Индию

BusinessLine: поставки коксующегося угля из РФ в Индию выросли на 200 процентов

Фото: Dominik Vanyi / Unsplash

По итогам завершившегося финансового года (с 1 апреля 2023-го по 31 марта 2024-го) поставки коксующегося угля из России в Индию увеличились на 200 процентов и достигли уровня в 6,4 миллиона тонн. Об этом сообщает BusinessLine со ссылкой на статистические данные участников рынка.

По этому показателю Россия вошла в тройку крупнейших поставщиков на индийский рынок, уступив только Австралии и США. Достигнутый результат превысил на 300 процентов значения за шестилетний период. Так, в 2019 финансовом году из РФ в Индию было поставлено лишь 1,6 миллиона тонн подобной продукции.

В то же время Индия продолжает оставаться одним из крупнейших мировых покупателей коксующегося угля, который широко применяется для производства стали. Суммарные объемы импорта в азиатскую страну по итогам завершившегося финансового года составили 58 миллионов тонн. За этот период времени поставки увеличились на семь процентов.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что комиссия Госсовета по энергетике предложила правительству отменить экспортные пошлины на уголь. Цену отсечения захотели установить на уровне в 114 долларов за тонну для Дальнего Востока, 106 долларов — для Северо-Запада и 111 долларов — для Юга. Согласно инициативе, ниже этих планок пошлины применяться не будут. Эту меру предложили для снижения убытков в отрасли.

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      Анатолий Акулов
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