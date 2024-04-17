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19:57, 17 апреля 2024Силовые структуры

Российский полицейский пытался купить авто за билеты банка приколов и попался

В Белгороде уволили силовика за попытку купить авто с билетами банка приколов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Белгородской области полицейский пытался купить машину с помощью билетов из банка приколов и был уволен из органов внутренних дел. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД решил приобрести новый автомобиль в июне 2023 года. Мужчина нашел Toyota Avensis за 600 тысяч рублей и договорился с продавцом, что будет отдавать деньги за машину частями. В марте 2024 года силовик передал бывшему собственнику авто последние 100 тысяч рублей, однако тот через некоторое время заметил, что деньги ненастоящие, и обратился в полицию.

Как сообщает Baza, полицейского уже уволили из МВД. На него готовятся завести дело о мошенничестве.

Ранее жительница Подмосковья подговорила любовника расправиться с ее мужем за два миллиона рублей и заплатила ему купюрами из банка приколов.

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      Олеся Мицкевич
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