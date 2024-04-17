Стало известно о точных ударах по подразделениям ВСУ на херсонском направлении

Сальдо: ВС России нанесли точные удары по ВСУ в районе Ореховки и Ивановки

За прошедшие сутки группировка российских войск «Днепр» нанесла серию точных ударов по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, удары были нанесены по подразделениям украинской армии в районе Ореховки и Ивановки. В результате них ВСУ лишились порядка 40 бойцов, пяти автомобилей и гаубицы М777.

Ранее Сальдо сообщал, что ВС России с помощью артиллерии уничтожили на правом берегу Днепра машину скорой помощи ВСУ, которая перевозила минометный расчет с вооружением и группу операторов FPV-дронов.