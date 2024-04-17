Сыновья Джона Леннона и Пола Маккартни записали совместную песню

Сыновья Джона Леннона и Пола Маккартни выпустили совместный сингл

На музыкальных стриминговых сервисах появилась новая песня Джеймса Маккартни, сына экс-участника The Beatles Пола Маккартни, сообщил сам музыкант на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Песня была записана в соавторстве с Шоном Оно Ленноном, сыном другого экс-участника группы The Beatles Джона Леннона.

Трек называетcя Primrose Hill в честь парка на севере Лондона. Объясняя смысл композиции, Джеймс Маккартни написал о детском видении, в котором увидел образ своей «истинной любви и спасительницы». По его словам, песня — «это путешествие, чтобы вместе со мной найти этого человека».

Выход песни поддержал Пол Маккартни. «У моего сына Джеймса вышла новая песня под названием Primrose Hill — посмотрите! И много любви Шону Оно Леннону, который стал соавтором этой песни», — написал он в своих соцсетях.

Шон Оно Леннон и Джеймс Маккартни родились после распада The Beatles: в 1975 и 1977 годах соответственно. Оба занимаются музыкой.